2022/09/08 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​أعاد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬فتحي‭ ‬باشاغا‭ ‬والدبيبة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬أجواء‭ ‬التوتر‭ ‬للعلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬جهودا‭ ‬لتطبيعها‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إغلاق‭ ‬القنوات‭ ‬التابعة‭ ‬للإخوان‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر رسمي لـ (الزمان): سرت الليبية خط أحمر لمصر واستخدام القوة خيار متاح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر رسمي لـ (الزمان): سرت الليبية خط أحمر لمصر واستخدام القوة خيار متاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).