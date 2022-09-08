2022/09/08 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الكندية، الأربعاء، إنها القت القبض على المشبته الثاني في عملية الطعن التي أسفرت عن 10 قتلى و18 جريحا، بعد يومين من العثور على أول مشتبه به ميتا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الكندية توقف المشتبه به الثاني في "هجوم السكاكين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الكندية توقف المشتبه به الثاني في "هجوم السكاكين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).