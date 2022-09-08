2022/09/08 | 02:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KQ8w_yCx3Ic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "صارلي سنتين تارك الدين احجيلي بالفن".. نزار الفارس للسيد علي الشريفي: هل تؤمن بالحديث النبوي؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "صارلي سنتين تارك الدين احجيلي بالفن".. نزار الفارس للسيد علي الشريفي: هل تؤمن بالحديث النبوي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).