2022/09/08 | 02:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: se7qEnVSvyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إضاءات خالدة | الحوار في فكر الحسين شراع النجاة لسفينة الحاضر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إضاءات خالدة | الحوار في فكر الحسين شراع النجاة لسفينة الحاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).