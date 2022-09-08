أمين سر وزارة الدفاع رئيساً لنادي القوة الجوية

2022/09/08 | 03:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة الدفاع، تسمية أمين السر العام للوزارة، الفريق الركن رعد هاشم، رئيساً للهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية.وقال مصدر في النادي لـ”ايرث نيوز” إن “وزارة الدفاع ستحتضن اجتماعاً بحضور الوزير جمعة عناد و احد ممثلي مكتب الاندية ورئيس اللجنة الأولمبية لبحث مستقبل نادي القوة الجوية”.وبين أن “وزارة الدفاع قررت تسمية أمين […]

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