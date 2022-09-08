اكتشاف كوكبين أحدهما قد يكون مناسبا للحياة

2022/09/08 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء كوكبين جديدين يبعدان عن الأرض نحو 100 سنة ضوئية، أحدهما قد يكون مناسبا للحياة.

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