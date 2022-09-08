وفاة المشتبه به الثاني في

2022/09/08 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن المشتبه به الثاني في "هجوم السكاكين" الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص في كندا، توفي متأثرا بجروح إصيب بها بعد توقيفه الأربعاء.

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