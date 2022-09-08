البنتاغون يعلن التوقف عن استلام مقاتلات F35 بعد اكتشاف مكون مصنوع في الصين

2022/09/08 | 05:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، أنها توقفت مؤقتا عن استلام مقاتلات من طراز F35 من شركة لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلة، بعد أن علمت من الشركة أن سبيكة مصنوعة في الصين كانت في أحد مكونات الطائرة المقاتلة

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