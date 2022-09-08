المغرب يستقبل مسؤولا جزائريا.. وترقب للموقف الرسمي بشأن القمة العربية

2022/09/08 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغرب، الأربعاء، استقبال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، الذي سيزور الرباط، حاملا دعوة لحضور القمة العربية المقررة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

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