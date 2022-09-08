الخارجية التركية ترفض قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب

2022/09/08 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها خلال الاجتماع الـ 158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، الثلاثاء.

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