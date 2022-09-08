اسعار النفط تعاود الارتفاع وخام برنت فوق 88 دولارا للبرميل

2022/09/08 | 08:50 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولار للبرميل اليوم الخميس بعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة، حيث ركزت المواجهة في مجال الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا اهتمام المستثمرين على التوقعات بشأن مدى شح إمدادات الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو ما يعادل 1 % إلى 88.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03: 31 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 95 سنتا أو 1.2 % إلى 82.89 دولار للبرميل بحسب رويترز.وتلقت الأسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفا للأسعار.واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي بعد ذلك بساعات فقط، مما يزيد احتمالات تقنين الامدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها.



وأوقفت شركة جازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.

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