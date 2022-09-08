الحشد الشعبي يحبط مخططا يقوده حزب “البعث” ضد أمن العراق وزيارة الأربعين في اربع محافظات

2022/09/08 | 09:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الساعة الواحدة من فجر اليوم الخميس ٨ أيلول ٢٠٢٢ ، وبإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة بإسم ( الردع الثانية) تم من خلالها احباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور في محافظات ( كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب، حيث تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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