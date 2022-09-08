الكويت.. توصية برفع سعر الكهرباء

2022/09/08 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الكويتي، عبد الله العويصي، أن هناك توصية للحكومة برفع سعر تعريفة الكهرباء "للبيت الثاني" (إذا كان الشخص يملك أكثر من بيت واحد).

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