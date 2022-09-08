القبض على اثنين الارهابيين شمالي بابل

2022/09/08 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اثنين من المطلوبين بتهمة الإرهاب في سيطرة أمنية شمالي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ضمن سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي المحافظة“. […]

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