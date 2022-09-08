هل مطالبة أروح العزا بماكياج..ميرفت أمين عن صورتها بعزاء علي عبد الخالق

2022/09/08 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني علّقت الممثلة المصرية ميرفت أمين على الجدل الذي أثارته بعد تصدرها الترند على محركات البحث، بسبب ظهورها بوجه شاحب خلال عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وذلك بعد أيام قليلة من إنتشار […]

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