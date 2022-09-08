تقنين الطاقة في اوربا تتسبب بإرتفاع في اسعار النفط

2022/09/08 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي بعد ساعات فقط.

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