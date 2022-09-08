طقس العراق.. أربع محافظات تقترب غداً من نصف درجة الغليان

2022/09/08 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل درجات حرارة لـ4 محافظات غداً 48 مئوية. يتبع..





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