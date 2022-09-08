طقس العراق.. الانواء الجوية تتوقع استمرار موجة الحر للاسبوع المقبل

2022/09/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن طقس حالة الطقس في البلاد، متوقعة استمرار موجة الحر حتى الاسبوع المقبل.

أدناه جدول لحالة الطقس للايام المقبلة:

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