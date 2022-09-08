2022/09/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الخميس، القبض على مسافرين بحوزتهما مواد ممنوعة بمنفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية الميدانية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من إلقاء القبض على مسافرين يستقلان عجلة نوع سمنت غير أصولية".

وأضافت أنه "عند تفتيش العجلة تبين وجود أسلحة منها بندقيه كلاشنكوف، ومسدس 9 ملم، ومخازن، وعتاد، وجهاز مناداة، ودرع ضد الرصاص مخبأة داخل العجلة في محاولة منهما لتهريبها".

وتابعت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسافرين بحوزتهما مواد ممنوعة بمنفذ زرباطية الحدودي (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسافرين بحوزتهما مواد ممنوعة بمنفذ زرباطية الحدودي (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).