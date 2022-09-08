الهجرة تعلن عودة 276 نازحاً من نينوى الى مناطق سكناهم الأصلية

2022/09/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عودة 276 نازح في نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية.

وقال بيان للوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيهات وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي في تكثيف الجهود من اجل إعادة النازحين طوعاً، فقد شرع فرع الوزارة في محافظة نينوى، بإعادة 276 نازح من أخر مخيم في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الأصلية في ( مَوصل - الحضر - القيارة - بعاج - سنجار - مخمور - الشرقاط - بيجي)".

وأضاف البيان أنه "اكد الوزير على ضرورة متابعة احتياجات الأسر العائدة وتوفير الاجواء المناسبة لهم بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الأمنية".

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