2022/09/08 | 10:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن اللجوء إلى ميزانية الطوارئ لطباعة الكتب؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/08 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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