2022/09/08 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، احباط مخطط إرهابي لاستهداف زيارة الأربعين في أربع محافظات يقوده حزب "البعث".

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