2022/09/08 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل

اللبنانية، اليوم الخميس، عن انفجار

قنبلة كانت موضوعة في حديقة منزل الوزير

علي حمية، في بلدة طاريا البقاعية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته الوكالة

الوطنية للإعلام إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة داخل منزل وزير لبناني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة داخل منزل وزير لبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).