2022/09/08 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار وزير الداخلية العراقي

رئيس لجنة الأربعين في العراق، الفريق

مهدي الفكيكي، موافقتهم على دخول

الزوار الباكستانيين والأفغان

الموجودين في منفذ شلامجة الى البلاد

للزيارة.

ونقلت وكالة أنباء فار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسمح بدخول الزوار الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسمح بدخول الزوار الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).