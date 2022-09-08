2022/09/08 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذا مررت ماشيا او راكبا على طريق مدينة

السماوة ستشاهد اصطفاف المواكب

الحسينية وتراصها بطريقة توحي للناظر

انها قطعة عسكرية تقف امام قائدها لتؤدي

التحية وتنفذ كل الاوامر، حتى يشد بصرك

وتركيزك موكبا اختل

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