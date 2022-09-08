2022/09/08 | 10:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلنت المنافذ الحدودية، الخميس، 8 أيلول، 2022، عن اعداد الزائرين (الوافدين والمغادرين) من البلاد...

ظهرت المقالة بالأرقام..



اعداد الزائرين الوافدين والمغادرين للمشاركة في زيارة الاربعين أولاً على المسلة.

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