أوكرانيا تتقدم في خاركيف وروسيا تسيطر على مدينة بدونباس

2022/09/08 | 10:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليل الأربعاء الخميس، أن قواته استعادت بلدات عدة من...

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