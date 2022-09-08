دراسة جديدة: أكثر من 10 ملايين طفل تيتّموا بسبب جائحة كورونا

2022/09/08 | 10:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت دراسة إلى أنّ أكثر من 10 ملايين طفل فقدوا مقدّم رعاية، خلال جائحة "كوفيد-19".ووجد البحث المنشور في المجلة الطبية "جاما لطب الأطفال" (JAMA Pediatrics) أنّ غالبية الأطفال تيتّموا، بينما فقد 3 ملايين طفل مقدمي الرعاية الأساسيين لهم.ودرست المجلة بيانات حصلت عليها من منظمة الصحة العالمية.

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