ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد تهديدات روسيا بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز

2022/09/08 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتقليص بعض خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، حيث طغت احتمالية حدوث أزمة في مجال الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا على مخاوف من الركود وارتفاع التضخم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.93 بالمئة … Readmore

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