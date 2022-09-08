شركة أبل الامريكية تطرح جهازها الجديد بمواصفات الاتصال بالاقمار الصناعية

2022/09/08 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي عن هواتفها‏ iPhone 14 mini وiPhone 14 بقياس 6.1 بوصة وiPhone 14 Plus بقياس 6.7 بوصة.وانطلق اليوم مؤتمر أبل السنوي 2022 الذي تكشف خلاله الشركة عن أحدث منتجات الشركة، تحت عنوان (FAR … Readmore

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