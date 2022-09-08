الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 7 مطلوبين في بغداد

2022/09/08 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

===================ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ‏ومتعاطي المواد المخدرة ، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع ‏مفرزة من استخبارات اللواء مع مفرزة من مكتب مكافحة مخدرات الكرخ ، من إلقاء القبض على ‏متهم مطلوب بتجارة وتعاطي وترويج المخدرات في منطقة (الامانة) ، وضبط بحوزته كمية من مادة ‏الكرستال ، 4 أدوات تعاطي مختلفة الأنواع ،بالإضافة الى حيازته سلاح بندقية كلاشنكوف .‏وتمكّنت قوة من اللواء ذاته مسنودة بمفارز الجهد الاستخباري للواء ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام ‏حي العامل ، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 442 (سرقة)في منطقة ‏‏(حي العامل) .‏وفي ذات السياق ألقت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية مع مفارز الجهد الاستخباري ‏ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام التاجي ، القبض على متهم مطلوب وفق المادة 446 (سرقة) ضمن ‏منطقة (مجمع الإمام موسى الكاظم ع) .‏فيما ألقت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري مع مفرزة ‏من مكتب مكافحة الجريمة المنظمة – الكرخ ، القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 456 ‏‏(نصب واحتيال) في منطقة (الشعلة) .‏كذلك تمكّنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري مع مفرزة ‏من مكتب مكافحة إجرام البياع ، من إلقاء ‏القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 298 (تزوير) ‏في منطقة ( البياع ) ،تم تسليمهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .‏

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