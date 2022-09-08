وفد القيثارة يختتم معسكر أربيل ويعود إلى بغداد

2022/09/08 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد وفد فريق الشرطة، للعودة إلى بغداد عصر اليوم بعد اختتام المعسكر التدريبي في محافظة أربيل.

وسيعاود فريق القيثارة الخضراء تدريباته على ملعب الراحل علي حسين شهاب ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وسيخوض الفريق في بغداد عدداً من المباريات الودية قبل الدخول في منافسات انطلاق الموسم الكروي ومباراة السوبر المنتظرة بداية شهرتشرين الاول المقبل.

واختتم الشرطة معسكره في أربيل بالفوز على نفط البصرة بهدف نظيف.

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