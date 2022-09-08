الزراعة تقترح ثلاثة إجراءات لإنهاء مشكلة الجزر العشوائي

2022/09/08 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - آمنة السلامي اقترحت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ثلاثة إجراءات ومجموعة حلول لإنهاء مشكلة الجزر العشوائي، فيما أحصت عدد حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة وكمية اللحوم المصادرة خلال آب الماضي.وقال مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة، ماجد خلف الكعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة البيطرة تقوم بحملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة كوزارتي الصحة والبلديات وبإسناد من القوات الأمنية لمتابعة ومعالجة أماكن الجزر العشوائي المنتشرة في بغداد والمحافظات".وأضاف الكعبي، أن "عدد الحملات المشتركة لمتابعة الجزر العشوائي بلغ 101 حملة في بغداد والمحافظات، خلال شهر آب الماضي، فيما بلغت كمية اللحوم المصادرة التي تم إتلافها 1656 كغم". وأشار إلى أن "ظاهرة الجزر العشوائي ليست وليدة هذه الظروف، فهي موجودة منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي، ولا يمكن استئصالها إلا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى انتشارها والقيام بإجراءات سريعة، منها إجراءان أوليان يتمثلان بإنشاء مجازر كافية لتغطية الاحتياج الفعلي والتوسع الإداري والسكاني الحاصل، حيث إن أغلب المجازر الحالية قديمة وغير كافية ومخالفة للشروط البيئية والفنية". ولفت، إلى "أهمية معالجة ظاهرة تواجد ورعي الحيوانات الحية وإيوائها في المدن والشوارع والساحات العامة، إذ إن هناك ساحات عشوائية مؤجرة من قبل البلديات أو وزارة المالية داخل المدن تستخدم لبيع وشراء وجزر الحيوانات عشوائياً"، مبيناً، أن "الحل في هذا الجانب هو تطبيق إجراء ثالث يتضمن بناء أماكن نظامية بشروط صحية وفنية ومحددات بيئية تضمن موقعها خارج المدن".وتابع، أن "من بين جملة الحلول أيضاً، قيام السيطرات الأمنية بمنع نقل الحيوانات ومرورها من خلال السيطرات إلا بشهادة صحية بيطرية، ومحدد فيها خط سير الحيوانات، فضلاً عن قيام الوحدات الأمنية الماسكة للأرض وحسب موقعها بمتابعة ومنع وجود الحيوانات وجزرها في الشوارع والساحات العامة".

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