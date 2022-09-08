2022/09/08 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعرض 185 شخصا ، اليوم الخميس ،إلى التسمم لتناولهم لحوماً منتهية الصلاحية من مطعم في إدارة منطقة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان.وقالت القائممقامية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “يوم أمس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكلة شاورما تسمم 185 شخصا في زاخو المركز الخبري الوطني.

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