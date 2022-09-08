2022/09/08 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرَ البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة من قبله، التي تدَّعي منح سلف أو قروض أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى.وأشار البنك المركزي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يصدر تحذيرا يخص التعامل مع المكاتب غير المرخّصة المركز الخبري الوطني.

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