2022/09/08 | 11:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول أكثر من مليون شخص عبر المنافذ العراقية لأداء زيارة الأربعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/08 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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