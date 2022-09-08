"اكلة شاورما" تسفر عن تسمم نحو 200 شخص في دهوك

2022/09/08 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ دهوك

أعلنت قائممقامية زاخو، اليوم الخميس، عن تعرض نحو 200 شخص إلى التسمم لتناولهم لحوماً منتهية الصلاحية.

وقالت القائممقامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "يوم أمس السابع من أيلول 2022 وجراء عدم تطبيق التعليمات الصحية تسمم 185 شخصا لتناولهم شاورما اللحم في مطعم في زاخو"، مشيرةً إلى أن "هؤلاء الاشخاص زاروا مستشفى زاخو العام وتلقوا العلاج الصحي".

وأضافت أنه "طبقا للمعلومات التي نشرتها القائممقامية فإن أكثر أولئك الذين تعرضوا للتسمم غادروا إلى منازلهم، ولم يتبق سوى 35 شخصا منهم يخضعون للرعاية الطبية".

وكانت محافظة ميسان قد سجلت، في وقت سابق، اكثر من 95 حالة تسمم بسبب "الفلافل".

وقال مصدر طبي لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ميسان سجلت أكثر من (95) حالة تسمم غذائي لمواطنين من سكنة قضاء المجر الكبير".

وبين أن "سبب التسمم هو لتناولهم الفلافل من احد المطاعم للاكلات الشعبية"، مبيناً أنه "غير مجاز من قبل الجهات الصحية".

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