لفشلها بالتصدي للملفات الساخنة.. تكتل سياسي يدعو لهيكلة الجمعيات الفلاحية

2022/09/08 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصدعا عضو التجمع الوطني عبد الوهاب خليل، اليوم الخميس، لإعادة هيكلة الجمعيات الفلاحية في البلاد.وقال خليل لـ (بغداد اليوم)، ان "لدينا الكثير من علامات الاستفهام على عمل نقابات وهيئات تعنى بشرائح واسعة من المجتمع العراقي ومنها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الذي لم يكن فعالا في السنوات الماضية".

واضاف، أن "الاتحاد لم يتصدى للكثير من الملفات الساخنة ومنها حقوق المزارعين في المحافظات التي عانت من فيضانات وجفاف".وبين، ان "الوقت حان لإعادة هيكلة الجميعات الفلاحية وفتح كل الملفات امام الرأي العام خاصة وان الزراعة الان تمر بمرحلة حرجة جداً وصعبة وتتحمل الجمعيات جزء كبير من تداعياتها لانها المسؤول المباشر عن حقوق المزارعين".واشار خليل الى ان "اوضاع البلاد الحالية ساهمت بشكل كبير بغض اللنظر عن عمل النقابات والهيئات والاتحادات"، مستدركا قوله " لكن الفترة القادمة ستؤدي حتماً الى متغيرات في عملها نحو اتجاه يلبي الطموح".

وحول هذا الموضوع، اتهم مسؤول حكومي، الخميس، الجمعيات الفلاحية بالوقوف وراء ماساة 20 الف مزارع في ديالى.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى من اكثر المحافظات المتضررة من ازمة الجفاف التي ادت الى توقف الخطط الزراعية لثلاث مواسم متتالية دون اي دور للجمعيات الفلاحية في المشهد العام".واضاف، ان "الجمعيات الفلاحية تقف وراء ماساة 20 الف مزارع هو رهن البطالة الاجبارية لاسباب متعددة منها الجفاف وفوضى الاستيراد واهمال الحكومة لقطاع حيوي"، مؤكداً ان "الجمعيات اخفقت في 3 ملفات مهمة هي تعويض المزارعين عن فيضانات ربيع 2019 وجفاف 2022 وحماية المنتج الوطني".واشار الى انه "لم نشهد اي دور للجمعيات الفلاحية"، لافتاً الى ان "وضع ديالى ماساوي في ملف الزراعة ونسبة كبيرة من المزارعين اضطروا لمغادرة مهنة الاباء والاجداد الى مهن اخرى للبحث عن لقمة العيش".

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