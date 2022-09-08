مديرية شؤون الإقامة تضبط عشرين مخالفا أجنبيا يعملون في صالة للروليت ببغداد

2022/09/08 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت مديرية شؤون الإقامة، من القبض على (٢٠) شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في منطقة الكرادة يعملون في صالة للروليت، بعد ورود معلومات عن وجودهم، حيث تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض، حسب توجيهات الجهات العليا بملاحقة المخالفين وضبطهم وفق الأسس القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لغرض تسفيرهم خارج العراق.

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