البنك المركزي يحذر من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة من قبله

2022/09/08 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذَّرَ البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة من قبله.

وذكر البنك المركزي في بيان:” نحذر المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخصة التي تدَّعي منح سلف أو قروض أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى”.

وأشار إلى” ظاهرة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب وشركات غير مرخّصة تروّج لمنح تسهيلات ائتمانية (سلف، قروض… إلخ)”، محذّرًاً” الجهات التي تمارس هذه النشاطات من مخالفتها تعليمات البنك والقوانين النافذة، ولا سيّما المادة (3) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المُعدَّل، وأنَّه سيتَّخذ الإجراءات القانونية ضدّها”.

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