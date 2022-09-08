«الاتحادية» تلمح إلى حل البرلمان بسبب «تعطيل وتهديد مصالح العراقيين» لكن عبر الدستور

2022/09/08 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اسوأ «سيناريو» كان متوقعا لقرار

المحكمة الاتحادية رفضت الاخيرة حل

البرلمان، فيما قد يثير القرار غضب

أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

واشار قرار «الاتحادية» الذي تأخر الى

ساعات بعد منتصف نهار

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