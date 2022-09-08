نائب رئيس علماء بلاد الشام لوكالة نون:حركة السيد السيستاني تجاوزت الزمان والمكان والطائفة

2022/09/08 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد نائب رئيس علماء بلاد الشام المشارك

في مؤتمر نداء الاقصى الذي اقيم في

العتبة الحسينية المقدسة على انهم

يستلهموا من حركة السيد السيستاني التي

تجاوز بها حدود الزمان والمكان

والطائفة في ان يجعلوا هذا

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