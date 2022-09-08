مفتي روسيا لوكالة نون الخبرية:كل من يأتي الى كربلاء يتزود بالشجاعة والحكمة

2022/09/08 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مفتي روسيا ان تلك التجمعات في

زيارة الاربعين هي مدرسة الامام الحسين

(عليه السلام) وكل من يأتي الى كربلاء

المقدسة يتزود بتلك الشجاعة وتلك

الحكمة التي قدمها أبي عبد الله(عليه

السلام) بدمائه واقربائه

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