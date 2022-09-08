أوستن يتحدث عن

2022/09/08 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، خلال استضافته جولة جديدة من المحادثات حول دعم كييف عسكريا، أن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة.

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