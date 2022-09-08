2022/09/08 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وما اكثر الخلان ..حين تعدهم…..ولكنهم ..في النائبات قليلُ..حينما تجد نفسك وحيدا...

ظهرت المقالة وما اكثر الخلان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وما اكثر الخلان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وما اكثر الخلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).