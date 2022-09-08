اتحاد الجودو يعلن هيئته العامة تمهيداً لإقامة المؤتمر الانتخابي

2022/09/08 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجودو، عن الهيئة العامة للاتحاد تمهيداً لإقامة المؤتمر الانتخابي المزمع اقامته في مطلع شهر تشرين الاول المقبل من العام الجاري .وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي في بيان إن “الموعد القانوني لإعلان الهيئة العامة هو الثامن من شهر ايلول الجاري على ان يكون استلام كتب تمثيل اندية الهيئة العامة واستمارات […]

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