النزاهة: استقدام محافظ الديوانية الأسبق

2022/09/08 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس ،صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة الأسبق، لارتكابه مُخالفاتٍ في مشروعٍ بقيمة 10 مليارات دينارٍ.وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنَّ […]

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