2022/09/08 | 13:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: سلاح الجو يستهدف "إرهابيين" يخططون لعمليات ضد زوار "الأربعينية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/08 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: سلاح الجو يستهدف "إرهابيين" يخططون لعمليات ضد زوار "الأربعينية") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: سلاح الجو يستهدف "إرهابيين" يخططون لعمليات ضد زوار "الأربعينية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).