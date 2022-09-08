العمليات المشتركة: سلاح الجو يستهدف “إرهابيين” يخططون لعمليات ضد زوار “الأربعينية”

2022/09/08 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن احباط مخططات “إرهابية” لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، إن “جميع العمليات الأمنية التي قمنا بها وخصوصاً الأخيرة في شمال راوة وكذلك في ديالى وجنوب غرب كركوك، كان لها علاقة بزيارة أربعينية الأمام الحسين”.

وأكد، أن “هذه العمليات الأخيرة أسفرت عن قتل واستهداف أعداد كبيرة من الإرهابيين بواسطة سلاح الجو”، لافتاً إلى أن “هؤلاء كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية سواء ضد زوار الأمام الحسين (عليه السلام) وضد قواتنا الأمنية”.

وأشار إلى أن “جميع عملياتنا الاستباقية نتيجة الجهد الأمني والاستخباري كان له علاقة بتأمين زيارة الأمام الحسين”.

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