شخص يقتل ابنة عمته بسكين ويجرح أمها شرقي بغداد

2022/09/08 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس بأن شخصا قتل ابنة عمته بسكين وجرح أمها، خلال مشاجرة بينهم، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “شخصا أقدم على قتل ابنة عمته واصاب عمته بجروح نتيجة مشاجرة حصلت بينهم تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) ضمن منطقة البلديات”، دون معرفة سبب المشاجرة.

وفيما لفت إلى أن “المتهم لاذ بالفرار”، أشار إلى “تعميم مواصفاته لغرض القبض عليه”.

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